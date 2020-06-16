Trabzon'da final coşkusu, pademiyi unutturdu
Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesini kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı. Sosyal mesafenin unutulması ise gecenin üzücü yönüydü.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden AKP'ye 'Titanik' göndermesi
- Bodrum'daki yazlığına geldi denizde boğularak can verdi
- Rusya o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- Ece Üner'den Erdoğan'a canlı yayında gönderme!
- Sivas'ta kaydedildi! Bomba düşmüş gibi korktuk
- CHP grubuna damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamadı
- Sınava girecek öğrencilere ilişkin korkutan açıklama
- 30 yıl sonra bir ilk! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
- İki grup birbirine girdi! Sopalı ve tabureli kavga anı
- Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi