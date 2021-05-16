Trabzonlu Uğurcan son maçına çıktı, rota Avrupa!
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından veda sinyali verdi
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından veda mesajı verdi. Uğurcan, "Sezonu galibiyetle noktalamak önemliydi. Pandemi şartlarında ayrı kaldığımız taraftarımıza son maçta en azından galibiyet sevinci yaşatmamız mutluluk verici. Tüm yılın yorgunluğunu yaşayan futbol ailesine ve elbette sağlık çalışanlarına minnettarız. Şimdi hedef EURO 2020" şeklinde konuştu.
INTER, LİVERPOOL VE LİLLE DEVREDE
Bilindiği üzere İtalya'nın son şampiyonu Inter, İngiliz ekibi Liverpool ve Fransa Ligi'nde şampiyonluğa koşan Lille takımı, milli kaleciyi transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer alıyor.
2014 yılından beri Trabzonspor A takımı formasını giyen başarılı kaleci, çıktığı 116 maçta kalesinde 132 gol gördü. 1. Lig'de de Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon ile 9 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, kalesinde 16 gol gördü.
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