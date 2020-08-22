Trabzonspor Abdülkadir için gelen teklifi kabul etmedi

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:57

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, geçen sezon Monaco'dan 20 milyon Avro, Sporting Lizbon'dan da 16 milyon Avro'luk teklif geldiğini, ancak Trabzonspor'un bunları reddettiğini söyledi.

Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Burak Kapacak, Mustafa Kapı, Yunus Akgün gibi pek çok futbolcunun temsilciliğini yapan Necdet Ergezen önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ergezen, "Mustafa Kapı'nın transferi resmî olarak bitti. Gerekli belgeler hazırlanıyor. Hafta başında gidebiliriz. 5 yıllık sözleşme imzaladık. Performansına göre Lille A takımda olacak, ikinci takımda mı buna karar verilecek. 15 yaşından bu yana bütün Avrupa takımları takip ediyor. Oyuncu bilinen bir oyuncu. Lille onu bir proje olarak transfer etti. Bize sıcak bir proje olarak geldi. Kariyerinin burada daha iyi olabileceğini düşündük. Galataray'la sözleşemisi Haziran ayında sona erdi. Serbest bir oyuncu olarak Lille'e gitti. Her oyuncunun bir tercihi var. Yaşı 35 de olsa 18 de olsa farketmez. İşin özü futbolcu olmak. Biz kimseye dargın değiliz. Kimsenin de bize kırılmasına neden olacak bir durum yok. Kariyer planlaması ile ilgili bir tercih yapıldı" dedi.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferiyle Mustafa Kapı'nın transferinin farklı konular olduğun anlatan Ergezen, "Adaptasyon sürecinde Burak, Zeki ve Yusuf'un varlığı Mustafa için büyük avantaj. Artı 1 ile başlıyor. Lille bize geldiğinde hem Burak Yılmaz hem de Mustafa Kapı içi konuştuk. İkisi aynı anda konuşuldu; ama biri oldu diye diğeri de oldu şeklinde algılanmamalı. Konuşulması gereken konu şu: Lille 35 yaşında, kariyerin zirvesinde bir oyuncu ile birlikte henüz kariyerin başında 18 yaşında bir oyuncuyu da transfer ediyor olması Lille'nin ne kadar doğru bir perspektife sahip olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

BURAK YILMAZ ÇITAYI YÜKSELTTİ

Necdet Ergezen, "En önemli konu, Burak Yılmaz genç oyuncular için çıtayı en tepeye koydu. 35 yaşında bile olsanız, profesyonelce yaşıyorsanız Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesine gidebilirsiniz. Burak Yılmaz çıtayı zirvenin üstüne koydu. Burak bu yaş da bile en tepeye gidilebileceğini gösterdi. 2 yıllık anlaşma imzaladı. 2 sezonun sonunda futbol hayatına nokta koyar mı, kesin biçimde evet diyemiz. Ucu açık bir süreç" diye konuştu.

Bir diğer oyuncusu Abdülkadir Ömür için ise Ergezen, "Barcelona'da oynamayı kim istemez ki... Abdülkadir 6 aylık bir sakatlık sürecinden geldi. Kolay bir dönem değildi. Çok kuvvetli ve eskisinden daha sağlıklı biçimde geldi. Pandemi dünyadaki bütün kulüplerin finansal dengelerini bozdu. İlgi alâka hiçbir zaman eksik olmadı. Ama ne olur bilemiyorum. Milan özelinde konuşmam; ama benim için ilginin amacı kağıda dökmektir. Bana resmî bir teklif gelmedi. Geçen yaz Monaco da Sporting Lizbon da resmî teklif verdi. Önce benimle temasa geçtiler; sonra Trabzonspor'la... Trabzonspor'un geçen sezonki beklentileri yüksekti. Şampiyonluk hedefi için Abdülkadir'i takımda tutmak istediler. Abdülkadir de şampiyon olarak gitmek istedi. Bu sezon planlamamızda Avrupa hedefimiz var. Kulübün de finansal beklentilerinin karşılanması gerekir. Şu anda resmî bir teklif yok. Geçen yaz Monaco 20 milyon Euro teklif etti. Sporting Lizbon 16 milyon Euro ve bonuslar teklif etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajansspor/Özgür Sancar