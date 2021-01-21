Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor

21 Ocak 2021 Perşembe, 13:50

Süper Lig’de teknik direktör Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra önemli bir ivme kazanan Trabzonspor, deplasmanda Avcı yönetiminde çıktığı 5 maçı kaybetmedi.

Süper Lig’in ilk yarısının son maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybetmezken, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 5 dış saha maçını ise kaybetmedi.

TRANSFER İDDİASI

Trabzonspor’un, Torino forması giyen 24 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu Simone Edera’yı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında girişimde bulunduğu öğrenildi.

Ara transfer döneminde şuana kadar sadece Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, İtalya Seri A ekiplerinden Torino’dan kanat oyuncusu Simone Edera’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Simone Edara için İtalya Seri B ekiplerinden Lecce’nin de devrede olduğu ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrolarına katma noktasında ısrarcı oldukları ifade edildi.