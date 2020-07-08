Trabzonspor-Antalyaspor maçının 11'leri açıklandı

Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren Trabzonspor-Antalyaspor maçlarının 11'leri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:37
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Süper Lig'in  zirvesini ilgilendiren maçta  Trabzonspor-Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

STAT: Akyazı

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, CAmpi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sonan, Ndiaye, Abdülkadir Ömür,Ekuban, Sörloth.

ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukariu, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin.


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