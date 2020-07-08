Trabzonspor-Antalyaspor maçının 11'leri açıklandı
Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren Trabzonspor-Antalyaspor maçlarının 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren maçta Trabzonspor-Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
STAT: Akyazı
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, CAmpi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sonan, Ndiaye, Abdülkadir Ömür,Ekuban, Sörloth.
ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukariu, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin.
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