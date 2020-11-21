Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan TFF'ye uyarı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 23:59

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'yı göreve getirmelerine ilişkin olarak, "Gelmiş olduğumuz durum ve konum itibarıyla Trabzonspor, Trabzonsporumuz için en doğru isim olduğuna inanıyorum." dedi.

Başkan Ağaoğlu, hizmete giren Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin yeni binasına gelerek, yönetim kuruluna "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Ağaoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Açılışını yeni yaptığımız modern çalışma ofisiniz hayırlı olsun. İnşallah çok daha verimli, üretken çalışmalara vesile olur. Sizlere yakışan ofis olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'da teknik anlamda yeni bir süreç başladığını belirten Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Hocamız Abdullah Avcı ile önümüzdeki 3 yıllık süreç için sözleşme imzaladık. Hocamız da geçtiğimiz hafta itibarıyla göreve başladı. Hocamızın kariyeri herkesin malumu. Ligimizin, Türk futbolunun üst seviyesinde kariyerli, birikimli, deneyimli, tecrübeli ve farklı ufukları, zirveyi hedefleyen ve her zaman zaten o yarış içinde olmuş bir kişi. Trabzonspor'da çalışmanın zorluğunu, Trabzonspor'un hedeflerini en az bizler kadar iyi bilen bir insan. Hafta içinde basın toplantısında sizlerin yönetmiş olduğu sorular, kendisinin de bu sorulara vermiş olduğu cevaplardan çok açık net olarak ortaya çıkıyor."

Ağaoğlu, "Trabzonspor, zirve takımıdır." ifadesini kullanarak, "Zirvede de rüzgarlar her zaman sert eser. Üstelik sabit bir yönden değil, çok değişken olarak eser. Gardınızı buraya, kuzeye doğru alırsınız, bakarsınız ki aradan kısa süre geçtikten sonra rüzgar doğudan, batıdan, güneyden her taraftan esmeye başlar. Kendisi zaten camiamızı yakından tanıyan ve bu coğrafyanın insanı, sizin de bildiğiniz gibi Karadenizli, Rizeli hocamız. Gelmiş olduğumuz durum ve konum itibarıyla Trabzonspor için Trabzonsporumuz için en doğru isim olduğuna inanıyorum. Bu noktada kendisi ile bir süre görüşmelerimiz devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın Avcı ile anlaşma aşamasında büyük gayret sarf ettiğini anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler de farkındaydınız, başka bir kulüp de gündemdeydi. Teklif edilen şartları bizden çok daha farklı, daha iyi olmasına rağmen hoca Trabzonspor'u tercih etti. Aradaki fiyat farkını şu şekilde değerlendiriyorum, Trabzonspor'un isminin paraya tahlili yani Trabzonspor'un ismi söz konusu olduğu zaman paranın veya maddi kriterlerinin ikinci planda kaldığı, değerlendirildiği bir görüşme ve neticesinde de imzalanan bir sözleşme. Hedef olarak ben fazla bir şey söylemeyeceğim, yani hocayla hedeflerimiz neler? Trabzonspor Kulübünün hedefi her zaman zirvedir. Bu yarışın içerisinde olmak ve nihayetinde de o yarışı zirvenin en tepesinde bitirmek."

Ağaoğlu, bu doğrultuda Avcı'nın da verdiği mesajın net olduğuna dikkati çekerek, "Olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Bulunduğumuz pandemi süreci modern dünyanın bugüne kadar yüz yüze geldiği veya yaşadığı bir süreç değil. Tüm sektörleri etkilediği gibi, spor sektörünü dolayısıyla da Türkiye'de sporun endüstrisinin lokomotifi konumunda olan futbol endüstrisini de çok ciddi etkiledi. Tabii maç heyecanı içerisinde, lig heyecanı içerisinde bazı şeyler dikkatlerden kaçabiliyor ama tüm takımlar adına söylüyorum, sadece sportif anlamda değil, ekonomik anlamda da bana göre Türk futbol tarihinin en problemli, en sıkıntılı dönemini yaşıyoruz." diye konuştu.

"YÜZDE 50'YE VARAN GELİR KAYBI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ekonomik anlamda, her şeyin normal olduğu süreçlerde işler ters gitse dahi çeşitli çözümler üretebildiğini ancak bu süreçte durumun daha farklı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün gelmiş olduğumuz noktada futbol endüstrisinin sizlerin de bildiği gibi dört, beş temel kaynağı var. Bunlardan biri naklen yayın geliri ve en önemlisi, özellikle de Anadolu kulüpleri için. Seyirci hasılatı, bu daha ziyade büyük kulüpleri ilgilendiren bir konu. Ürün satışı, reklam ve sponsorluk gelirleri. Seyirci hasılatından, bir yıla yakın süredir neredeyse tamamından mahrum durumdayız. Ürün satışları, diğer kulüplerle de kulüp başkanlarıyla da konuşuyorum, neredeyse yüzde 50'ye varan düşüş göstermiş durumda. Sponsorluk ve reklam geliri, eğer ekonomide para varsa, işler yolunda gidiyorsa sponsorluğa ve reklama para harcanır. Burada çok ciddi bir daralma söz konusu."

Ağaoğlu, naklen yayın gelirlerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Naklen yayın gelirine gelecek olursak, federasyon net olarak rakamı ifade etmedi ama bundan 2-3 yıl öncesine baktığımızda ister döviz bazında, ister lira bazında yaklaşık olarak yüzde 35-40 civarında düşüş söz konusu. Aynı zamanda ligin 18 takımdan 21 takıma çıkması ve elde edilecek gelirin dağıtılmasını da hesaba katacak olursak bugün futbol endüstrisinin çok ciddi bir finansal çıkmaza, finansal açmazın içerisine doğru olduğu açık ve net olarak gözüküyor. Ya bu henüz çok doğru ve net olarak anlatılamadı ya da bakış açılarımızın değişik yönlere odaklanması nedeniyle pek fazla da konuşulan ve tartışılan bir konu olmadı ama ifade ettiğim gibi, neresinden bakarsak bakalım, bugün itibarıyla sadece Trabzonspor genelinde konuşacak olursak yüzde 50'ye varan gelir kaybı ile karşı karşıyayız."

Bunun çok ciddi bir rakam olduğunun altını çizen Ağaoğlu, her ne kadar da giderleri, kadro maliyetlerini bundan 2 sene öncesine kıyasla yüzde 50 oranında düşürseler de bugün yine bu gelir kaybıyla yüz yüze oldukları tablonun, kendilerini o dönemdeki ekonomik tablo ile karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Ağaoğlu, bu tablonun, salgının futbol ekonomisine yansıyan tarafı olduğunu dile getirerek, "Sportif tarafına dönecek olursak Federasyon Sağlık Kurulunun ve Sağlık Bakanlığı'nın hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün, UEFA'nın, FIFA'nın pandemi ile alakalı olarak kurallarını hepimiz biliyoruz. Bugün itibarıyla kulübünüzde bir futbolcuda Kovid-19 pozitif çıktığı takdirde minimum 14 gün izolasyon süresi öngörülüyor. Ekuban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen 2,5 hafta sahalardan uzak kaldı. 14 gün uzak kalan oyuncuyu hazırlayıp takıma vermek kolay değil." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLAR, BAŞARI VE KUPA BEKLERİM"

Salgın nedeniyle başarıyı etkileyen birçok faktörün bulunduğunu anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Böyle sıkıntılı bir süreç içerisinde hocamızdan beklentilerimiz ne diye sordunuz. Her şeyin ötesinde bir Trabzonspor taraftarı olarak ben hocadan ne beklerim, şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim. Tabii bu soruyu bir de hocaya sormanız lazım. O sıkıntılı süreci nasıl yönetecek, nasıl önlemler, tedbirler alacak. Bir beklenen şeyler var, bir de şu anda hiç hesaba katmadığımız, göz önünde bulundurmadığımız beklenmedik sıkıntılar da söz konusu. Yaşadığımız süreç, normal bir süreç değil. O nedenle bir kere camia olarak, biz de yönetim olarak her şeyin ötesinde hocamızın işine saygı gösterip, hocamıza karşı sabırlı davranmanız lazım. Çünkü gerçekten çok çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Sadece takımın konumu itibarıyla söylemiyorum bunu. Beklentilerin her zaman için bu kadar yüksek olduğu bir camiada çok sıkıntılı süreçte görev aldı. Başkan olarak, yönetim olarak her şeyimizle hocamızın yanındayız."

Ağaoğlu, teknik direktör Avcı'nın da kısa sürede camiaya kendini kabul ettirdiğine, sevdirdiğine dikkati çekerek, "Her şeyin ötesinde biraz sabırlı olmamız, desteği verdiğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Sıkıntılı pandemi sürecinden en az hasarla çıkıp, Trabzonspor'a bu sene itibarıyla konuşuyorum yakışan bir yerde ligi tamamlamak. Bu yerde her zaman için zirvedir. Bulunduğumuz konum sıkıntılı bir konum, anlıyorum, beni de inanılmaz rahatsız ediyor. Belki de herkesin yaşadığı sıkıntının fazlasını kat be kat ben yaşıyorum. Ama bir şeyi daha göz ardı etmeyelim lütfen, 40 maç oynanacak, daha 8'ini geride bıraktık. Bunun 25'i ocak ayından sonra oynanacak. Oraya bütün önlemleri alarak hazırlıklı giren takım en başarılı takım olacaktır. Orada hocamızın istekleri doğrultusunda, izleme komitesi, teknik heyet ve yönetim kurulunun birlikte alacağı kararlar doğrultusunda takviyeler olacaktır." diye konuştu.

Ağaoğlu, Avcı'nın altyapıya önem verdiğini anlatarak, "Hem yönetici hem taraftar olarak beni en fazla mutlu eden şey hemen geldiği gün 19 yaş altı takımından 5 oyuncu kadroya kattı. Bu 5 oyuncuyu kadroya dahil etmesi, 19 yaş altı antrenmanlarını yan sahada aynı saatte, aynı antrenman programı, taktik, kondisyon çalışmasını yapması. Benim kafamdaki hoca modeli buydu. 'Bu kadar uzun mu sürdü bunu yakalamak?', evet uzun sürdü. Ama biz yönetime geldiğimiz günden itibaren kafamızdaki Trabzonspor modeli buydu. Bu da beni ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"KURALLARIN İYİ KOYULMASI LAZIM"

Başkan Ağaoğlu, bir takımda fazla sayıda testin pozitif çıkması halinde maçın ertelenmesi yerine, verilmesi muhtemel hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili olarak, "Doğrudur, olabilir. Çünkü virüse karşı ben olağanüstü çaba sarf ediyorsam ki bazen çabayı sarf edersiniz yine olur. Ben virüsten dolayı ertelenen bir maçı şubat ayından sonra oynamak istemem. Çünkü zaten yoğun bir fikstür olacak. Bu bana ve diğer benim konumumdaki takımlara haksızlık olur. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa kurallarının çok iyi koyulması lazım." dedi.

Testler konusunda hala bir standart söz konusu olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Her kulüp farklı farklı yerlerde yaptırıyor testlerini. Bunun standardını koymamız lazım. Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, 'Şu kurumda testlerini yaptırmak zorundadır, onun dışındakiler kabul edilmemeli' denilmeli. Bu test maliyetleri de kulüplerin sırtında çok büyük bir yük. Geliri fazla olan kulüpler bunu bir şekilde karşılıyor ama ikinci lig kulüplerinin test için harcamış oldukları para, bir yıl içerisinde elde ettikleri gelirden daha fazla. Buna da bir çözüm bulunması lazım." şeklinde konuştu.

"ŞİMDİDEN KARAR VERİLMELİ"

Ağaoğlu, uzun vadede ligin tamamlanamaması gibi bir durum karşısında, ligin kaderiyle ilgili kararın şu an verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir şekilde bu lig oynanamaz hale gelirse ne olacağını, 'oldu bitti'ye getirmeden şimdiden söylesinler, adını koysunlar. Eğer bu lig oynanmayacaksa ne şekilde, nasıl tescil edilecekse bugünden söylenmesi lazım. 'Bir iki adım atalım sonra bakarız' denmemeli. Kuralları çok iyi tespit ettikten sonra kulüpler de bu konuyla alakalı görüşlerini ifade edecektir. Trabzonspor olarak bizim düşüncelerimiz bunlar. Böyle bir olasılığı zaten hocamız ile daha kontrat safhasında konuşmuştuk. Onun da gündeminde olan bir konuydu. Hocamız da bunla alakalı olarak kendisinin bir plan ve program oluşturduğunu, çalışmaların içerisinde yer aldığını ve olağanüstü şartlardan geçtiklerini, her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını ifade etmişti."

Sezon başında Leipzig'e satılan Sörloth ve Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı için öncelikle satın alma haklarının bulunduğunu belirten Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sörloth konusu gündem oluşturmaktan başka bir şey değildi. Kullanılan ifadelerin çoğu bir yalandan ibaret. Sörloth'un menajerini dahi yanlış yazdılar veya söylediler. 'Sörloth orada mutlu değil' gibi haberler çıktı, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor tarzında. Böyle bir şey doğru değil. O sırasını bekliyor, nasıl Yusuf beklediyse. Gideceksiniz, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamış takımın ilk 11'ine kafadan gireceksiniz, böyle bir dünya yok. Kafasında hedeflediği ve başarılı olacağına inandığı kulübü seçti. Daha büyük kulüplerden de teklif gelmesine rağmen orayı seçti. Türkiye'den herhangi bir kulüp 10 lira teklif etmişse ve anlaşma sağlamışsa aynı parayı verdiği taktirde oyuncuyu kiralama ve satın alma hakkı bize aittir. Eğer biz kabul etmezsek başka takıma gidebilir. Yusuf'un kontrat şartlarında da bu madde var. Gerçek dışı haberlerle algı oluşturulmaya çalışılınca buna müdahale ettik."

Konuşmaların ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu.