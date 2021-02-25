Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 10 eksikle sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen’in yanı sıra dinlendirilen Hugo antrenmanda yer almadı. Ayrıca Uğurcan, Erce, Baker, Hosseini ve Marlon da antrenmanda yer almazken, Yusuf ile Faruk Can ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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