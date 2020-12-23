Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Hafta sonunun flaş maçı Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2020 Çarşamba, 12:48
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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MHK, gelecek haftanın hakemlerini açıkladı.

Hafta sonunun flaş maçı Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Bazı atamalar şöyle:

•  Beşiktaş-Sivas: Arda Kardeşler

• Trabzon-G.Saray: Halil Umut Meler

• Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

• G.Antep - Alanya: Yaşar Kemal Uğurlu

• Gençlerbirliği - Kayseri: Cüneyt Çakır


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