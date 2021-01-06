Trabzonspor Göztepe'yi konuk ediyor
Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında bugün sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor. Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.
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