Trabzonspor Göztepe'yi yendi yükselişte

06 Ocak 2021 Çarşamba, 17:57

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

TRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon- Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 81 Kamil Ahmet), Ekuban (Dk. 86 Afobe), Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Pereira), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 72 Flavio)

GÖZTEPE: İrfan Can - Murat, Mihojevic (Dk. 87 Beykan), Atınç, Berkan (Dk. 46 Burekovic), Nwobodo, Soner, Ndiaye, Napoleoni (Dk. 81 Burak), Halil, Ideye

GOL: Dk. 27 Ekuban (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Hosseini (Trabzonspor) - Berkan, Atınç, Nwobodo (Göztepe)

Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 26’ya çıkardı ve üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. 19 puanda kalan Göztepe ise üst üste 5’inci maçında da 3 puan çıkaramadı.

2’nci dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu sağ çaprazda önünde bulan Ekuban’ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kornere çeldi.

13’üncü dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının hemen sağındaki Napoleoni’de kaldı, bu oyuncunun gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

25’inci dakikada sağ kanattan Baker’ın ortasında arka direkte topla buluşan Djaniny’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

26’ncı dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Djaniny’in gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27’nci dakikada Djaniny sol kanattan aldığı topla ceza saha içerisine girdikten sonra pasını aktardı ancak savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak direğe çarpıp Ekuban’ın önünde kaldı. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

50’nci dakikada Nwakaeme sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

63’üncü dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67’nci dakikada Soner’in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği topu Uğurcan yatarak kontrol etti.

74’üncü dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte hızlı çıkan Ekuban rakiplerini geçerek ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak kaleci İrfan Can ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

90+1’inci dakikada sağ kanattan Soner’in ortasında ceza sahası içerisinde Ideye’nin gelişine kafayla kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.