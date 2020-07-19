Trabzonspor-Konyaspor maçında gol yağmuru

19 Temmuz 2020 Pazar, 21:22

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaştı.

6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

10. dakikada ceza sahası içinde Ekuban'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

12. dakikada Ekuban'ın derinlemesine pasında Sörloth meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth sağ çaprazdan ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

26. dakikada ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Jevtovic'in önüne doğru gelen topu Abdulkadir Parmak müdahale ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rijad Bajic kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45. dakikada Skubic'in sağ taraftan ortasında Novak'ın ayaklarına çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çıkartarak tehlikeyi önledi.

45+2. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

2. yarıda 56. dakikada kazanılan penaltıyı Sörltoh gole çevirdi. 2-1.

61. dakikada Novak durmu 3-1 yaptı.

82. dakikada Konyaspor Shengelia ile farkı indirdi: 3-2.

88. dakikada Skubic penaltıdan durumu eşitledi: 3-3.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Da Costa xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Ndiaye xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Guilherme, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Pereira, Koray Kılınç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Marin Anicic xx, Alper Uludağ xx, Jevtovic x (Levan Shengelia dk. 39 x), Jansson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xx, Rijad Bajic xxx

Yedekler: Mücahit Atalay, Ali Turan, Selim Ay, Haubert Sitya, Ali Karakaya, Şener Kaya, Ferhat Öztorun, Erdon Daci, Conceicao do Rosario

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Sörloth (dk. 12, 56 p), Novak (61) (Trabzonspor), Bajic (dk. 42) (İ.H Konyaspor)

Sarı Kart: Ekkuban (Trabzonspor)

