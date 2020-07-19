Trabzonspor-Konyaspor maçında gol yağmuru
Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Maçta inanılmaz goller oldu.
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaştı.
6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
10. dakikada ceza sahası içinde Ekuban'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
12. dakikada Ekuban'ın derinlemesine pasında Sörloth meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth sağ çaprazdan ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Jevtovic'in önüne doğru gelen topu Abdulkadir Parmak müdahale ederek tehlikeyi önledi.
42. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rijad Bajic kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45. dakikada Skubic'in sağ taraftan ortasında Novak'ın ayaklarına çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çıkartarak tehlikeyi önledi.
45+2. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
2. yarıda 56. dakikada kazanılan penaltıyı Sörltoh gole çevirdi. 2-1.
61. dakikada Novak durmu 3-1 yaptı.
82. dakikada Konyaspor Shengelia ile farkı indirdi: 3-2.
88. dakikada Skubic penaltıdan durumu eşitledi: 3-3.
Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Da Costa xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Ndiaye xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Guilherme, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Pereira, Koray Kılınç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Marin Anicic xx, Alper Uludağ xx, Jevtovic x (Levan Shengelia dk. 39 x), Jansson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xx, Rijad Bajic xxx
Yedekler: Mücahit Atalay, Ali Turan, Selim Ay, Haubert Sitya, Ali Karakaya, Şener Kaya, Ferhat Öztorun, Erdon Daci, Conceicao do Rosario
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Sörloth (dk. 12, 56 p), Novak (61) (Trabzonspor), Bajic (dk. 42) (İ.H Konyaspor)
Sarı Kart: Ekkuban (Trabzonspor)
Video Haberler
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
- “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler