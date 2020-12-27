Trabzonspor, Özkan Sümer için tören düzenlemedi, üyeler öfkeli

27 Aralık 2020 Pazar, 10:10

.Trabzonspor camiası, hafta içi hayatını kaybeden Özkan Sümer için kulübün 'resmi tören' düzenlememesine tepki gösterdi. Pandemi kuralları çerçevesinde kulüp binası önünde tören yapılmaması sorgulanırken başkan Ağaoğlu ve yöneticilerin büyük bölümünün cenazeye katılmaması kınandı.

Üyeler tepkilerini sosyal medya ve Galatasaray maçı öncesi dile getirdiler. Bazı üyeler, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kadar olamadınız, Trabzon'a gelir gelmez ilk işi Özkan Başkanın mezarını ziyaret etmek oldu" dediler.

Trabzonspor Genel Kurul üyesi Hasan Al, Sümer'i anmayan yönetimi sert dille eleştirdi.

İşte o açıklama:

"Özkan Sümer vefat etmişse Trabzonspor'da hayat durmuş demektir. Artık orada keyfi hareket edemezsiniz.

Sümer, futbolda Anadolu Devrimi'nin mimarıdır. Altyapı ve üretim felsefesinin yaratıcısıdır. Trabzonspor'un futbolcusu, teknik direktörü, başkanı. Trabzonspor için kendini feda etmiş bir kahraman. Bir efsanedir...

Böyle bir efsane için Trabzonspor'un tören düzenlememesi, başkanının, asbaşkanının cenazeye katılmaması ayıptan öte utanç vericidir. Hiç bir mazeret bu ayıbı örtmez. Altyapı Tesislerine isminin verilmesi, divan başkanı Ali Sürmen'in divanda tören düzenleme isteği, mezarı başında dua konunun ruhundan uzak çabalardır.

Trabzonspor başkanı ve asbaşkanı olmasaydınız size Nazım Hikmetin şu şiiriyle hitap etmek isterdim;

"Sen bu kavgada

bir nokta bile değil,

bir küçük, eğri virgül,

bir zavallı vesilesin.

Ben, kızabilir miyim sana?

Sen de bilirsin ki, benim âdetim değildir bir posta tatarına,

bir emir kuluna sövmek,

efendisine kızıp uşağını dövmek"

Ancak maalesef biriniz başkan, diğeriniz asbaşkan. Milyonlarca Trabzonsporlu'yu temsil ediyorsunuz. Sizi oraya memur tain eden siyaseti temsil etmiyorsunuz.

O cenazede olmak sizin göreviniz. Boynunuzun borcu.

Bundan sonra telafi etmek için yapacağınız hiç bir etkinliğin önemi yok.

Özkan Sümer'i mezardan çıkarıp tören düzenleyemezsiniz.

Trabzonspor'un maneviyatına hizmet etmekten kaçan bir başkanın, bir asbaşkanın Trabzonspor'da işi yok.

Özkan Sümer'in ruhu şu anda kan ağlıyor. Sümer, bu kifayetsiz muhterislerin ismini alt yapıya verdiğini bilse mezarından çıkar, tabelayı kendi elleriyle söker, paramparça eder.

Maalesef kendini savunma şansı yok.

Özkan Sümer'i ikinci kez öldürdünüz.

İndirin o tabelayı..."