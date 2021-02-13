Trabzonspor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Zirve hesabı yapan Trabzonspor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

AA
13 Şubat 2021 Cumartesi, 12:16
Trabzonspor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
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Trabzonspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında saat 16.00'da Gaziantep'i konuk edecek olan bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



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