Trabzonspor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Zirve hesabı yapan Trabzonspor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Trabzonspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında saat 16.00'da Gaziantep'i konuk edecek olan bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- 'Allah kerim' modeli
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
Video Haberler
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- 'Allah kerim' modeli
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama