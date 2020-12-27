Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile Başkan Ağaoğlu'nun arasını açacak gelişme

27 Aralık 2020 Pazar, 15:10

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra Süper Lig’de çıkış yakalayan Trabzonspor, sahasında Galatasaray’a karşı aldığı 2-0’lık mağlubiyetin üzüntüsünü yaşarken, uzun süredir eleştirilerin odağındaki Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun sosyal medyaya düşen, ’kadro dışı talebiyle gelmesinler’ sözleri ise yeni bir tartışmaya neden oldu.

Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor’da, sular durulmuyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından önemli bir ivme yakalayan bordo-mavililerin 6 maçlık yenilmezlik serisi sarı-kırmızılılar karşısında son buldu. Oynanan futbol ve alınan skorun yanı sıra Başkan Ahmet Ağoğlu’nun, özel bir uçakta sarf ettiği iddia edilen sözlerin sosyal medyaya düşmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirirken, yaşanan bu gelişme camiada moralleri iyice bozdu.

"KADRO DIŞI TALEBİYLE GELMESİNLER"

Galatasaray yenilgisinin ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, özel bir uçak içerisinde çekilmiş görüntüleri sosyal medyaya düştü. Ağaoğlu’na ait olduğu öne sürülen ses kaydında, "Kadro dışı talebiyle gelmesinler. ....nu çıkarmasınlar" şeklinde kullanılan ifadeler, bordo-mavili kulüpte yeni bir tartışmayı daha beraberinde getirdi.

BİLAL, PALAZA VE DİABATE KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası’nda, Adana Demirspor’a elenen Trabzonspor’da maç sonrası Bilal Başacıkoğlu, Plaza ve Diabate, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Galatasaray mağlubiyetinin ardından, teknik heyetten gelebilecek yeni kadro dışı taleplerine, sosyal medyaya düşen görüntülerde Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun karşı olduğu görülüyor.

Kaynak: Ajansspor