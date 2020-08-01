Trabzonspor'da Abdullah Avcı olmazsa!

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:49

Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör görevi için Kayserispor'u çalıştıran Robert Prosinecki ile görüşmelere başladı.

Sosyal medyadaki haberlere göre bu sezon şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran ve Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir'in de istifa ettiği Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Abdullah Avcı'yla da görüşen yönetimde bir grubun Robert Prosinecki isiminden yana olduğu öğrenildi. Taraflar ilk görüşmelerini de gerçekleştirdiler.

Trabzonspor'dan Robert Prosinecki bombası... Bu sezonki iyi performansına rağmen ligde Başakşehir'in gerisinde kalan Bordo Mavililer, hem kadroyu korumak hem de takımı tecrübeli bir hocaya emanet etmek istiyor.

Hoca arayışında sıkı çalışan yönetim ise bu konuda adeta ikiye bölündü. Bir taraf Abdullah Avcı'yı isterken diğer grup ise Robert Prosinecki'de ısrarcı. Abdullah Avcı'yla birçok konuda istişarede bulunan yönetim Hırvat teknik adamla da görüşmelere başladı.

1 MİLYON AVRO İSTEDİ!

51 yaşındaki teknik adam görüşmelerde Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon Avro talep etti. Yönetim de bu rakama sıcak bakıyor. Öte yandan Prosinecki'yle Hatayspor'un da irtibatta olduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajansspor