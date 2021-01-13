Trabzonspor'da Avcı, Yusuf Erdoğan'ı istiyor
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan eski futbolcu Yusuf Erdoğan yeniden Trabzonspor'un gündemine geldi.
Trabzon basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan için görüşmeler yaptığı ve durumunu sordurduğu öğrenildi.
YUSUF DÖNMEK İSTİYOR
Yaşanan bu gelişme transfer iddialarını kuvvetlendirirken oyuncunun Trabzon'a gelmeyi çok istediği bilgisine ulaşıldı.
KASIMPAŞA SICAK BAKMIYOR
2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Yusuf için Trabzonspor'un takas teklifi yapabileceği konuşulurken Kasımpaşa'nın Yusuf'un olası gidişine sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Yusuf Erdoğan bu sezon Kasımpaşa'nın kazandığı 22 puanın 14'üne direkt kaktı yaparken 4 gol 3 asistle oynadı.
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