Trabzonspor'da Avcı, Yusuf Erdoğan'ı istiyor

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:52

Trabzon basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan için görüşmeler yaptığı ve durumunu sordurduğu öğrenildi.

YUSUF DÖNMEK İSTİYOR

Yaşanan bu gelişme transfer iddialarını kuvvetlendirirken oyuncunun Trabzon'a gelmeyi çok istediği bilgisine ulaşıldı.

KASIMPAŞA SICAK BAKMIYOR

2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Yusuf için Trabzonspor'un takas teklifi yapabileceği konuşulurken Kasımpaşa'nın Yusuf'un olası gidişine sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Yusuf Erdoğan bu sezon Kasımpaşa'nın kazandığı 22 puanın 14'üne direkt kaktı yaparken 4 gol 3 asistle oynadı.



