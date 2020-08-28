Trabzonspor’da testler negatif çıktı
Trabzonspor’da futbolculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Trabzonspor’da futbolculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmaları sürdüren bordo-mavili ekipte, futbolcu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına rutin olarak uygulanan koronavirüs testlerinde, pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.
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