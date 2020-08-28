Trabzonspor’da testler negatif çıktı

28 Ağustos 2020 Cuma, 09:46

Trabzonspor’da futbolculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmaları sürdüren bordo-mavili ekipte, futbolcu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına rutin olarak uygulanan koronavirüs testlerinde, pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.



