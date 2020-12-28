Trabzonspor’daki kötü gidişat takım değerine de yansıdı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 10:40

Şampiyonluk mücadelesi verdiği 2019-20 sezonunun ardından bu yıl Süper Lig’de arzu ettiği sonuçları alamayan Trabzonspor’da sportif noktada yaşanan düşüş takımın piyasa değerine de yansıdı. Bordo mavililer, 142 günde yaklaşık 7 milyon Avro’luk değer kaybı yaşandı.

Süper Lig’de bu sezon çıktığı 15 maçta 20 puan toplayabilen ve zirvenin 9 puan gerisinde yer alan Trabzonspor’da sportif anlamda devam eden düşüş, takımın piyasa değerine de olumsuz yansıdı. Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 4 Ağustos 2020 tarihinde yapılan güncellemede bordo mavililerde 15 futbolcu piyasa değerini artırarak söz konusu dönemde takımın toplam piyasa değeri yaklaşık 82 milyon civarında olurken, 23 Aralık’taki son güncellemede ise takım değerinde ciddi değer kaybı yaşandığı görüldü ve takım değeri 75.78 milyon Avro’ya geriledi.

BİR ÖNCEKİ DEĞERLENDİRMENİN ALTINDA KALDI

Trabzonspor’da 142 gün önce yapılan değerlendirmede 11 oyuncu değer kaybı yaşarken, son güncelleme ile 17 oyuncunun piyasa değerinde düşüş yaşandı. Yine Ağustos ayında 15 oyuncunun değerinin arttığı bordo mavililerde son güncellemede ise sadece 5 oyuncu değerini yükseltebildi. Trabzonspor’da Ağustos ayındaki değerlendirmede 8, aralık ayındaki son güncellemede ise 9 oyuncu mevcut piyasa değerlerini korudu.

17 FUTBOLCU’NUN DEĞERİ DÜŞTÜ

Trabzonspor’da yapılan son güncelleme ile birlikte 17 futbolcunun piyasa değerinde düşüş yaşandı. Uğurcan Çakır’ın değeri 16 milyon Euro’dan 14.5 milyon Avro’ya, Abdülkadir Ömür 13 milyon Avro’dan 11 milyon Avro’ya, Benik Afobe 6 milyon Avro’dan 4.6 milyon Avro’ya, Djaniny Semedo 5 milyon Avro’dan 4 milyon Avro’ya, H geriledi.

Takım değerinde önemli kayıp yaşayan bordo mavililerde sadece 5 oyuncu değerini yükseltirken, bu 5 ismin 3’ü yeni transferler oldu. Trabzonspor’da Lewis Baker değerini 2.8 milyon Avro’dan 3.5 milyon Avro’ya, Edgar Ie değerini 2.1 milyon Avro’dan 2.7 milyon Avro’ya, Marlon 2 milyon Avro’dan 2.5 milyon Avro’ya, Serkan Asan 1 milyon Avro’dan 1.8 milyon Avro’ya ve Safa Kınalı 150 bin Avro’dan 225 bin Avro’ya yükseltti.

Öte yandan yaşanan değer kaybı ve düşüşe rağmen Süper Lig’in en değerli oyuncusu Trabzonspor’da yer aldı. Bordo mavililerde 142 günde piyasa değerinde 1.5 milyon Avro’luk kayıp yaşamasına rağmen Uğurcan Çakır 14.5 milyon Avro’luk güncel piyasa değeri ile yine Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer aldı.