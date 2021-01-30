Trabzonspor'dan 2 müthiş transfer!

30 Ocak 2021 Cumartesi, 08:45

Trabzonspor daha önce anlaşmaya vardığı Yunus Mallı ve Bakasetas ile görüşmelere başladığını Kamu Aydınlatma Playformu'na (KAP) bildirdiğini resmen açıkladı.

KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Yunus Mallı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.