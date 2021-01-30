Trabzonspor'dan 2 müthiş transfer!

Trabzonspor daha önce anlaşmaya vardığı Yunus Mallı ve Bakasetas ile görüşmelere başladığını Kamu Aydınlatma Playformu'na (KAP) bildirdiğini resmen açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2021 Cumartesi, 08:45
Trabzonspor'dan 2 müthiş transfer!
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Trabzonspor daha önce anlaşmaya vardığı Yunus Mallı ve Bakasetas ile görüşmelere başladığını Kamu Aydınlatma Playformu'na (KAP) bildirdiğini resmen açıkladı. 

KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Profesyonel futbolcu Yunus Mallı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.


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