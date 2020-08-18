Trabzonspor'dan koptu Fenerbahçe ile görüşecek

Arjantinli yıldız Sosa'nın Fenerbahçe ile görüşeceği Galatasaray'ın da nabız yokladığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2020 Salı, 09:00
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Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Sosa'ya yeni bir teklif yapmama kararı aldı.

Trabzonspor'un teklifini reddeden Sosa gelecek sezon başka bir takımda forma giyecek.

Sosa 2 yıllık sözleşme ve senlik 2.5 milyon Avro istemişti.

Arjantinli yıldızın öncelikle Fenerbahçe ile görüşeceği Galatasaray'ın da nabız yokladığı öğrenildi.


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