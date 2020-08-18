Trabzonspor'dan koptu Fenerbahçe ile görüşecek
Arjantinli yıldız Sosa'nın Fenerbahçe ile görüşeceği Galatasaray'ın da nabız yokladığı öğrenildi.
Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Sosa'ya yeni bir teklif yapmama kararı aldı.
Trabzonspor'un teklifini reddeden Sosa gelecek sezon başka bir takımda forma giyecek.
Sosa 2 yıllık sözleşme ve senlik 2.5 milyon Avro istemişti.
Arjantinli yıldızın öncelikle Fenerbahçe ile görüşeceği Galatasaray'ın da nabız yokladığı öğrenildi.
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