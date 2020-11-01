Trabzonspor'dan teknik direktör Newton'a teşekkür

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.

AA
01 Kasım 2020 Pazar, 09:00
Trabzonspor'dan teknik direktör Newton'a teşekkür
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Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Eddie Newton'a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Newton'a bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.



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