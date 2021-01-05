Trabzonspor'un genç yıldızı Hakan Yeşil "wonderkid" seçildi

Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta sahası Hakan Yeşil, 2021 yılının en yetenekli oyuncularının yer aldığı "Football Wonderkids" listesine giren tek Türk oldu.

DHA
05 Ocak 2021 Salı, 11:19
Trabzonspor'un genç yıldızı Hakan Yeşil
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Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta sahası Hakan Yeşil, 2021 yılının en yetenekli oyuncularının yer aldığı "Football Wonderkids" listesine giren tek Türk oldu.
12 yaşında adımını attığı Trabzonspor altyapısında 7 yıldır forma giyen ve 2019 yılında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Hakan Yeşil, hem pas oyunundaki etkinliği hem de fiziksel mücadele gücüyle dikkat çekiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle A takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan genç oyuncu, henüz maç kadrosunda yer almadı.
Hakan Yeşil 48 kez milli takımın farklı yaş gruplarında forma giyerken U19 milli takımında da kaptanlık yaptı.


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