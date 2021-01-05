Trabzonspor'un genç yıldızı Hakan Yeşil "wonderkid" seçildi

05 Ocak 2021 Salı, 11:19

Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta sahası Hakan Yeşil, 2021 yılının en yetenekli oyuncularının yer aldığı "Football Wonderkids" listesine giren tek Türk oldu.

12 yaşında adımını attığı Trabzonspor altyapısında 7 yıldır forma giyen ve 2019 yılında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Hakan Yeşil, hem pas oyunundaki etkinliği hem de fiziksel mücadele gücüyle dikkat çekiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle A takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan genç oyuncu, henüz maç kadrosunda yer almadı.

Hakan Yeşil 48 kez milli takımın farklı yaş gruplarında forma giyerken U19 milli takımında da kaptanlık yaptı.

