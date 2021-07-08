Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu. Bordo-mavililer, kamp döneminde 4 hazırlık maçı oynayacak.

AA
08 Temmuz 2021 Perşembe, 15:15
Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu
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Trabzonspor, kamp döneminde 4 hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın kamp döneminde yapacağı hazırlık maçı programının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Buna göre takımımız 14 Temmuz'da Ümraniyespor, 22 Temmuz'da Bandırmaspor, 24 Temmuz'da İstanbul Başakşehir, 26 Temmuz'da Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.


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