Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu
Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu. Bordo-mavililer, kamp döneminde 4 hazırlık maçı oynayacak.
Trabzonspor, kamp döneminde 4 hazırlık maçı yapacak.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın kamp döneminde yapacağı hazırlık maçı programının belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, "Buna göre takımımız 14 Temmuz'da Ümraniyespor, 22 Temmuz'da Bandırmaspor, 24 Temmuz'da İstanbul Başakşehir, 26 Temmuz'da Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Takımımızın kamp dönemi içerisinde yapacağı hazırlık maçlarıyla ilgili programı belli oldu.— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 8, 2021
Buna göre takımımız 14 Temmuz’da Ümraniyespor, 22 Temmuz’da Bandırmaspor, 24 Temmuz’da İstanbul Başakşehir, 26 Temmuz’da Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacaktır. pic.twitter.com/LhLhmVO3Jy
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