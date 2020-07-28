Trabzonspor'un yıldız ismi Fenerbahçe yolunda

28 Temmuz 2020 Salı, 16:10

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor iç transferde Pereira ve Bilal ile anlaşmaya varırken, Manuel da Costa’nın sözleşmesi ise özel maddeden dolayı otomatik olarak uzadı. Trabzonspor camiasını asıl meraklandıran Jose Sosa ve Filip Novak’ın takımdaki geleceği…

BONSERVİSİ ELİNDE

Sosa ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi Novak’ı takımda tutmayı başaramadı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 10 gol atan başarılı futbolcu Avrupa’nın en golcü savunmacıları arasında yer aldı. Hücumdaki performansıyla dikkat çeken Novak, biten sözleşmesi nedeniyle bonservisinin olmaması 3 büyüklerin iştahını kabarttı.

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Filip Novak, Çek basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin kendisine olan ilgisini doğrularken Sparta Prag ve Avrupa’dan birçok takımın da kendisiyle temas kurduğunu belirtti.

Transferiyle ilgili menajeriyle sürekli iletişimde olduğunu kaydeden Çek futbolcu, Trabzonspor’un kendisine teklif yaptığını ancak başka seçeneklerinin de olduğunu söyledi.

"BİRÇOK TAKIMDA TEKLİF ALDIM"

Covid-19 salgınından önce kulübüyle sözleşme uzatmak için temas kurduğunu kaydeden Çek futbolcu “Trabzonspor yeni mukavele işini ağırdan aldı. Ben de sezon sonunu bekleme kararı aldım. Birçok takımdan teklif aldım. Benim için en iyi olanı seçeceğim. Geleceğim hakkında en doğru kararı vermek istiyorum” dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin başarılı sol beke yıllık 1.1 milyon avro civarında teklif yaptığı öğrenildi.