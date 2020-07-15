Trafikte bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Antalya'da, trafik ışıklarında husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kardeş aranıyor.
Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi.
İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, kırmızı ışıkta bir araya geldi.
Kısa süren tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçak çeken kardeşler S.A., E.A. ve R.A., iddiaya göre karşı taraftan 7 kişiyi yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan henüz kimliği bilinmeyen bir kişi, yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra harekete geçen polis, kardeşler S.A., E.A. ve R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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