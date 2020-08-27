Trollerin son hedefi İsmail Saymaz; "Hasta bunlar..."

27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:25

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi bölgesinde incelemelerde bulundu. Espiye'de 2, Yağlıdere'de 1 caminin, Dereli'de ise bir Kur'an kursunun kullanılamaz hale geldiğini belirten Erbaş, "Biz dua, sabır, tevekkül, tahammül edeceğiz. İsyan etmeyeceğiz. Cenab-ı Hak'tan gelen her türlü afet önüne geçemeyeceğimiz için 'Boynumuz kıldan ince' diyeceğiz ama bundan sonra tedbirlerimizi alacağız" dedi.

Bu haberin ardından İsmail Saymaz, “Diyanet İşleri Başkanı’nın sel felaketi ile ne ilgisi var? Haydi, gitti, diyelim, çamur deryası içinde cübbeyle gezmesinin ne manası var?” diye yazdı. Saymaz daha sonra da “İnşaat ya Resulallah...” diyerek inşaat şirketlerinin zengileşmesini eleştirince trollerin hedefine oturdu.

Saatler içerisinde Saymaz’ın bu paylaşımlarına on binlerce yanıt geldi. Hatta “#ÖzürDileİsmailSaymaz” etiketi Türkiye gündeminde 1. Sıraya kadar yükseltildi. O tweetler arasında İsmail Saymaz’ın attığı iddia edilen Papa Francesco ile ilgili bir paylaşım da troller tarafından dolaşıma sokuldu.

"BANA AİT OLMAYAN SAHTE TWEET DOLAŞTIRIYORLAR"

Halbuki Saymaz o tweet ile ilgili, “Papa hakkında yazılmış, bana ait olmayan, sahte bir tweeti dolaştırıyorlar. Bari düzgün bir Türkçeyle yazsaydınız. Hasta bunlar” diye yazdı.

Saymaz daha sonraki paylaşımlarında “Hakkımda, (haşa) peygamber efendimizi kastettiğimi iddia eden tuhaf bir linç kampanyası yürütülüyor. Oysa ‘İnşaat ya Resulullah’ bir kitap adıdır. Evliya Çelebi’nin ‘Seyahat ya Resulallah’ ifadesinden esinle Ak Parti iktidarındaki betona yatırımı eleştiren bir söylemdir” ifadelerini paylaştı.

İşte lince konu olan o paylaşımlar ve Saymaz’ın tweetleri: