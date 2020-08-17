TRT sanatçısı Necmettin Yıldırım, koronavirüsten hayatını kaybetti
TRT İstanbul Radyosu’nun Türk sanat müziği ses sanatçısı Necmettin Yıldırım, koronavirüsten hayatını kaybetti.
Bir dönem Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda da görev yapan TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Necmettin Yıldırım, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
NECMETTİN YILDIRIM KİMDİR?
9 Mart 1960 yılında Malatya’nın Darende İlçesi’nin Günpınar köyünde dünyaya gelen Necemettin Yıldırım, Adana Yapı-Sanat Enstitüsü İnşaat ve Sıhhi Tesisat Bölümü’nden mezun oldu. Müzik öğrenimine, 1977’de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde başladı. 1979’da kısa bir süre İstanbul Devlet Operası’nda korist olarak görev yaptı. Aynı yıl, sınavlarını kazanarak girdiği Devlet Korosu’ndan 1986’da TRT İstanbul Radyosu’na naklen geçti. Çok sayıda Türk Musikisi sesli yayınında solist ve korist olarak görev aldı.
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