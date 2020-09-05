TRT'de koronavirüs salgını kontrolden çıktı

05 Eylül 2020 Cumartesi, 15:30

Devlet televizyonu TRT’de tedbirlerin yeterli gelmemesi ve kalabalık çalışma alanları yüzünden koronavirüs salgınının kontrolden çıktığı iddia edildi.

Medyaradar’ın haberine göre; TRT’nin Ankara yerleşkesinde en az 12 kişi koronavirüse yakalandı. Pozitif vakaların temas ettiği kişiler önümüzdeki günlerde bu sayıyı daha da yukarı çıkarabilir.

Salgını kontrol etmekte zorlanan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise çalışanlarına gönderdiği mesajda, bundan böyle tedbirlere uymayan ve kurum içinde maske kuralını esneten çalışanlara idari soruşturma açılacağı ve disiplin cezası verileceğini belirtti.

TRT çalışanları ise daha önce birçok kez tedbirlerin yetersiz olduğundan ve evlerden çalışılması gerektiğinden dert yanmıştı.

İşte İbrahim Eren’ın çalışanlara gönderdiği mesaj:

"Değerli Çalışma Arkadaşımız,

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi atına alan korona virüs salgını ile mücadelemiz devam etmektedir.

Son günlerde yaşanan yaka sayılarındaki artış tedbirlere sıkıca uymamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak iş sağlığı güvenliği ekiplerimizin tespitleri sonucu; kurum genelinde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediği, maske takmak konusunda zafiyet gösterildiği ve genel olarak hijyen kurallarına uyulmadığı gözlemlenmiştir.Tüm yetkili birimler, sağlığınız' ve güvenliğinizi korumak amacıyla son derece tedbirli ve özenli davranarak karar almaya ve uygulamaya devam ediyor. Buna rağmen tedbirlerin etkili sonuç vermesi için sizlerin de iş birliği içerisinde hareket etmesi gerekiyor.

Bu zorunlu sebeplerden dolayı korona virüsle mücadele komisyonumuzun aldığı karar gereği; maske kullanım kurallarına uymayan kişiler hakkında idari soruşturma ve disiplin cezası uygulanacaktır.

Hem kendimizin hem de çevremizdeki insanların sağlığı için bütün çalışma arkadaşlarımızı bu hususta hassas olmaya davet ediyoruz.

Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla."



