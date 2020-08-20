TRT’nin yayınlarını ilahiyatçı denetleyecek

20 Ağustos 2020 Perşembe, 08:13

Özkan artık sadece dini yayınları değil, TRT'deki, canlı programlar hariç, tüm bant yayınlarını, radyo-TV programlarını, müzik eserlerinin sözlerini, reklamları, program metinlerini ve senaryoları denetleyecek.

Adem Özkan, son olarak TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı'nda Yapımcı-Yönetmen olarak görev yaptı.

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden mezun Adem Özkan, Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.