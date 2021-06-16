Trump 75. doğum gününü kutlarken gözler Melania'yı aradı

16 Haziran 2021 Çarşamba, 10:52

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler, birçok internet kullanıcısının aynı soruyu sormasına neden oldu: "Melania nerede?"

Trump, gazetecilere demecinde, günü New Jersey'deki golf sahasında oğlu Donald Jr., dostları ve eski Amerikan futbolu oyuncusu Herschel Walker ile kutlayarak geçirdiğini söyledi.

Trump'ın en büyük oğlu tarafından Instagram'a yüklenen doğum günü partisi videosunda, first lady Melania'nın kutlamalara katılmaması dikkat çekti.



