Trump destekçilerinden, Washington'da ikinci kez gösteri
ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez başkent Washington DC'de gösteri yapacaklar.
Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again -MAGA) hareketi ile "Önce Amerika için Kadınlar" hareketi hafta sonu Washington DC'de onbinlerce kişinin katılacağı bir gösteri düzenliyor.
Büyük gösteri öncesi dün akşam saatlerinden itibaren Washington merkezde bir araya gelen yüzlerce Trump destekçisi sloganlara atarak Washington DC sokaklarında tur attı.
Göstericiler, Amerikan Kongresinde Trump lehine sloganlar atan grubu Trump destekçisi ünlü lobici Roger Stone ziyaret etti.
GRUPLARIN KARŞI KARŞIYA GELMESİNDEN KORKULUYOR
Ağırlıklı olarak demokrat ve siyahi bir şehir olarak bilinen Washington DC'de geçen ay olduğu gibi karşıt grupların karşı karşıya gelmesinden korkuluyor.
Trump destekçilerinin gösterilerine karşı Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) gibi solcu gruplar da "DC'yi Savun" sloganı ile destekçilerini başkentin merkezine çağırdı.
Şehir merkezinde sıkı güvenlik önemleri alınırken, hafta sonu boyunca birçok cadde trafiğe kapatılacak.
Gösteri, 14 Aralık'ta yapılacak Seçiciler Kurulu oylamasından önce düzenleniyor olması dikkati çekiyor.
Önceki gösteride karşıt gruplar arasında arbede yaşanmıştı.
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