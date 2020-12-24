Trump, eski kampanya yöneticisi Manafort ve dünürü Kushner de dahil olmak üzere 29 kişiyi daha affetti

24 Aralık 2020 Perşembe, 05:32

ABD Başkanı Donald Trump, eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski danışmanı Roger Stone ve dünürü emlakçı Charles Kushner'in de içinde yer aldığı 29 kişiyi daha affetti.

Gelecek ay görev süresi dolacak olan Trump, dün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi için af çıkardı. Irak'ta 14 sivilin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan Amerikan özel güvenlik şirketinin dört görevlisi de dünkü af listesinde yer aldı. BM İnsan Hakları Bürosu, bu affın, benzer suçları işleme konusunda başkalarına cesaret vereceğini ifade etti.

Salgın sebebiyle ev hapsine çarptırılmıştı

71 yaşındaki Paul Manafort, Rusya'nın ABD'de Başkanlık Seçimlerine müdahale ettiği iddialarını incelemek üzere Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve 'Mueller Raporu' olarak bilinen soruşturma sırasında ortaya çıkan bazı deliller üzerine hakkında dava açılarak yargılanmıştı.

2018 yılında mahkum edilen Manafort, "komplo kurmak ve evrakta sahtecilik" suçlarından 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir yıldan daha uzun zamandır cezaevinde olan Manafort, Covid-19 salgınının oluşturduğu risk gözönüne alınarak, Mayıs 2020'de cezasının kalan kısmını evinde tamamlamak üzere tahliye edilmişti.

Manafort, Rusya'nın ABD seçim kampanyasını manipüle ettiği iddialarıyla ilgili olarak Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada "işbirliği yapmayı" kabul etmişti.

Fakat iki ay sonra bu anlaşmanın geçerli olmadığı açıklanmış ve savcılar Manafort'u "hükümete sürekli olarak yalan söylemekle" suçlamışlardı.

Manafort'ın hapis cezası 2024'te bitecekti.

Reuters Paul Manafort (ortada) Donald Trump ve kızı Ivanka Trump ile birlikte.

Stone hakkındaki suçlamaları reddetmişti

Mueller Raporu kapsamında Kongre'ye yalan söylemekle suçlanan ve 40 aylık hapis cezasına çarptırılan Stone'un cezası daha önce hafifletilmişti.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile eski avukatı Michael Cohen de dahil olmak üzere soruşturmadaki pek çok kişi suçlamaları kabul ederken, Stone ise reddetmişti.

Dünürünü de affetti

Kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın babası olan Charles Kushner ise vergi kaçakçılığı, tahrifata tanıklık ve seçim kampanyasına yasa dışı katkılar suçlamalarıyla yargılanmıştı.

Vergi kaçırma suçları ile Federal Seçim Komisyonu'na yalan söyleme suçunu kabul eden Kushner 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağustos 2006'da, 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra Kushner kalan cezasını çekmek için bir sosyal rehabilitasyon merkezine nakledilmişti.

Trump yüksek profilli bu kişiler için verdiği af kararlarının yanısıra siber suçlar, ateşli silah bulundurma, posta dolandırıcılığı gibi çeşitli suçlardan hüküm giymiş kişileri de affetti.

Trump'ın bugün çıkardığı afların 26 tanesi tam af iken, diğer üçü ise hafifletme kararı. Hafifletme kararları ile hükmedilen hapis cezaları kısaltılıyor ancak mahkumiyet silinmiyor.

ABD Başkanlarının görev süreleri dolarken af çıkarmaları yaygın bir uygulama.