Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı

10 Ocak 2021 Pazar, 09:34

Kongre baskını sonrası çeişitli kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan Trump'ın Twitter, Instagram ve Facebook hesapları "süresiz" olarak kısıtlanmıştı.

Twitter, kısıtlama ilgili açıklama yaparak, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, paylaşımların şiddeti kışkırtma riski nedeniyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" ifadelerini kullandı.

Hesaplarının kaptılmasının ardından açıklama yapan Trump, hesaplarının kapatılacağını tahmin ettiğini belirterek, "Çeşitli siteler ile iletişim halindeydiz ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız" notunu düştü.

Kendi hesabı kullanım dışı olan Trump söz konusu açıklamayı Başkanlığın resmi hesabından yapmış ancak Twitter kısa bir süre sonra bu paylaşımı da kaldırmıştı.



