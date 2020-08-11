Trump: Seçimleri kazanamazsam ABD’liler Çince öğrenmek zorunda kalır

11 Ağustos 2020 Salı, 23:31

ABD’de yaklaşan 3 Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi tansiyon yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump bir radyo programında yaptığı açıklamada seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden’ın kazanması halinde ABD’lilerin Çince öğrenmek zorunda kalacağını ifade etti. Başkan Trump, "Seçimleri kazanamazsam Çin, ABD’nin sahibi olacak. ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak" dedi. Trump, Çin’i yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını kontrol altına alamadığı ve hastalığın erken aşamalarında hastalık hakkındaki bilgileri gizlediği için suçlarken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile daha önce samimi olan ilişkisinin artık kötüye gittiğini ifade etti.



