Trump: Ülkemizin sosyalist bir ülke olmasına izin veremeyiz

12 Ekim 2020 Pazartesi, 10:05

CovId-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump iyileşme süreci tamamlanmadan Beyaz Saray bahçesinde etkinlik düzenlediği için tepki gördü. Trump, konuşmasında, insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş eski Kolombiya devlet başkanını "sosyalistlere karşı mücadelesi için" tebrik etti. Geçtiğimiz günlerde Taliban’dan ABD seçimleri için “Umarız Trump kazanır” açıklaması gelmişti.

Konuşma sırasında maskesini çıkaran Trump "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeniden büyük seçim mitinglerine başlayacağız çünkü ülkemizin sosyalist bir ülke olmasına izin veremeyiz" dedi. Trump, Kolombiya'da devrimcilere yönelik katliamlarıyla bilinen ve önceki gün ev hapsinden çıkarılan eski lideri Álvaro Uribe Vélez'i de "Kahraman" diyerek andı.

Donald Trump konuşması sırasında sık sık “seçimleri kazanacağız” vurgusu yaptı.