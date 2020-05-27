Trump ve Twitter arasında 'bilgiyi doğrulama' tartışması
ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere "bilgiyi doğrula" etiketi ekleyen Twitter'ı, "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ve "2020 seçimlerine müdahale etmekle" suçladı.
Twitter, son günlerde sosyal
medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı
paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, Trump'ın
California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere
de uyguladı.
Trump söz konusu Twitter paylaşımında, "California'daki
uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia ederken, Twitter bu
paylaşımın altına eklediği "bilgiyi doğrula" etiketinde kullanıcılara
"Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulundu.
Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay
hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret
ederek "Trump şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim
uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı,
yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak
yalanlıyor." ifadesini kullandı.
Trump ayrıca "Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor
ve başkan olarak ben buna izin vermem." değerlendirmesinde bulundu.
Twitter'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise
Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu paylaşımları, oylama
sürecine ilişkin yanlış bilgiler içeriyor olabilir. Bu nedenle de uzaktan
oylama sistemine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmak için bu tweete 'bilgiyi
doğrulama' etiketi ekledik." dedi
Trump'ın Başkanlık Kampanyası Danışmanı Brad Parscale ise
yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın bu adımını kınayarak Twitter'ın
"yalancı basın" ile iş birliği yaptığını savunmuştu.
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