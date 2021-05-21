Trump yönetiminin CNN muhabirinin kayıtlarını toplattırdığı ortaya çıktı
Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 2017 yılında CNN'nin Pentagon muhabiri Barbara Starr'ın iş ve özel telefonları ile e-mail kayıtlarını toplattığı ortaya çıktı.
Trump yönetiminin 2017'de CNN'in Pentagon muhabirinin telefon ve e-mail kayıtlarını toplattırdığı ortaya çıktı. CNN televizyonunun haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı'ndan 13 Mayıs'ta Starr'a gönderilen mektupta, savcılığın, 1 Haziran ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Starr'ın şahsi ve iş e-mailleri ile telefonlarının yanı sıra CNN'nin Pentagon Bürosu'nun telefonlarının kayıtlarını topladığı bildirildi.
CNN muhabiri hakkında ne zaman ve ne gerekçe ile soruşturma açıldığı bilinmezken, bakanlığın mektubunda, kayıtların geçen yıl bir davada kullanıldığı belirtildi.
Davaya ilişkin detay verilmezken Starr hakkında hali hazırda devam eden bir soruşturma veya suçlama bulunmadığı kaydedildi.
'DERHAL AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'
CNN Genel Müdürü Jeff Zucker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CNN, anayasanın birinci maddesi ile korunan gazetecilerin yazışmalarının, herhangi bir şekilde gizli olarak toplanmasını şiddetle kınıyor. Adalet Bakanlığı'ndan derhal izahat vermeleri için toplantı talebinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Trump yönetiminin daha önce Washington Post, New York Times, BuzzFeed ve Politico'nun Rusya soruşturmasını takip eden muhabirlerinin telefon kayıtlarını toplattığı ortaya çıkmıştı.
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