Trump'ı destekleyen gazeteden "Deliliği bırak" manşeti
ABD'de günlük olarak yayınlanan ve Başkan Donald Trump’a verdiği destekle bilinen New York Post'un bugünkü sayısı "Deliliği bırak" başlığıyla çıktı. Gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.
Demokratların adayı Joe Biden’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir ardından Trump’ı destekleyen New York Post gazetesi bugünkü sayısında " Deliliği bırak" başlığı ile çıktı. Gazete manşetinde seçimi kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarılarda bulundu. Kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, 'kaybettiğiniz için kızgınsınız ancak bu yola devam etmek yıpratıcı' ifadesine yer verildi.
'GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI'
Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde ‘hile’ olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde şu ifadelere yer verdi:
“Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı.”
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