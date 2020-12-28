Trump'ı destekleyen gazeteden "Deliliği bırak" manşeti

28 Aralık 2020 Pazartesi, 14:19

Demokratların adayı Joe Biden’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir ardından Trump’ı destekleyen New York Post gazetesi bugünkü sayısında " Deliliği bırak" başlığı ile çıktı. Gazete manşetinde seçimi kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarılarda bulundu. Kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, 'kaybettiğiniz için kızgınsınız ancak bu yola devam etmek yıpratıcı' ifadesine yer verildi.

'GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI'

Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde ‘hile’ olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı.”