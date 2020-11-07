Trump’ın avukatı birçok eyalette dava açmaya hazırlandıklarını söyledi

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, seçim sonuçları ile ilgili Pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yapılan" sahtekarlıklar" ile ilgili dava açacaklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2020 Cumartesi, 21:33
Trump’ın avukatı birçok eyalette dava açmaya hazırlandıklarını söyledi
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ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı Demokratların adayı Joe Biden olmasının ardından Cumhuriyetçi Parti’nin avukatları harekete geçti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani Philadelphia’da basın toplantısı düzenledi. Giuliani, Pennsylvania ve diğer eyaletlerde yaşanan seçim sahtekarlıklarının çok üzücü olduğunu savunarak, “Arkamda bulunan 40 seçim gözlemcisinin yasal hakları ihlal edilerek, seçimleri izlemelerine izin verilmedi” dedi. “Eğer saklanacak bir şey yok ise bu neden yapılır?” sorusunu yönelten Giuliani, “Philedelphia’da geçmişte kanıtlanmış oy sahtekarlığı gerçekleşti. Mahkeme kararı ile gözlemcilerin 1,5 metreye kadar oy sayanlara yaklaşması kararı alındı ve onlar da oy sayanları 1,5 metre daha geri çekti” ifadelerini kullandı. Giuliani, “Oylar hiçbir Cumhuriyetçi tarafından görülmedi” dedi.


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