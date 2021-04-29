Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde arama yapıldı

29 Nisan 2021 Perşembe, 10:38

ABD basınında yer alan haberlerde, federal görevlilerin iki yıldan uzun süredir devam eden bir cezai soruşturma kapsamında Giuliani’nin evinde arama yaptığı aktarılırken, aramanın Giuliani’nin Trump yönetimden Ukraynalı yetkililer için yasadışı lobi faaliyetleri yürütüp yürütmediği ile ilgili olduğu belirtildi. Giuliani konu hakkında henüz açıklama yapmazken, aramada Giuliani'ye ait bazı elektronik cihazlara el konulduğu öne sürüldü. Giuliani'nin oğlu Andrew Giuliani, babasının evinden ayrılırken görüntülendi.

Trump yönetimi döneminde New York federal savcıları, Giuliani ile ilgili arama emri talep etmişlerdi, fakat dönemin Adalet Bakanlığınca soruşturma engellenmişti. Şu anki Adalet Bakanı Merrick B. Garland'ın bu konudaki itirazları kaldırdığı bildirildi.

BANKA KAYITLARINI İNCELEMİŞLERDİ

Ekim 2019'da ise ABD basını, New York federal savcılarının Giuliani'nin Ukrayna'daki ilişkilerine yönelik bir soruşturma kapsamında banka kayıtlarını incelediklerini bildirmişti.

Giuliani, Trump'ın başkanlığı döneminde, Demokrat rakibi Joe Biden'e karşı koz elde etmek için Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açılması için Ukrayna'ya baskı yapma çabalarının merkezinde yer almakla biliniyordu.

Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Basına sızan telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.