Trump’ın avukatları yanlış Four Season’da meydan okudu

08 Kasım 2020 Pazar, 14:31

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, tüm dünyanın dikkatle izlediği basın toplantısında 'mekan seçimi' nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu. Trump seçim sonuçlarına itiraz edeceğini açıklarken, dün akşam saatlerinde “Philadelphia’daki Four Season’ta büyük bir basın toplantısı olacak” tweetini paylaştı.

Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde Four Seasons Oteli'nde yapılması beklenen basın toplantısı, yer ayırtma hatası nedeniyle 'Four Seasons Total' isimli peyzaj şirketinin otoparkında yapıldı. Toplantı da Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani'nin seçimlere itiraz için yol haritasını paylaşması bekleniyordu.

TRUMP TWEETİNİ SİLDİ

Trump, paylaştığı tweeti silerek "Four Seasons Total Peyzaj" olarak değiştirdi.Philadelphia’daki Four Seasons oteli de Twitter üzerinden, “Bu toplantı bizim ev sahipliğimizde gerçekleşmiyor” açıklamasını yaptı.



