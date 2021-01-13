Trump'ın azil süreci: Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azledilmesine destek vereceklerini açıkladı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 14:56

Reuters

ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi oylanacak. Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

Son olarak Temsilciler Meclisi'nde üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney de, azil sürecine destek vereceğini söyledi.

Liz Cheney, eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı.

Cheney, Trump'ı sert bir dille eleştirdi, "Daha önce hiçbir ABD başkanı, anayasaya bu kadar ihanet etmemişti" dedi.

John Katko ve Adam Kinzinger, azil sürecine destek vereceklerini açıklayan Temsilciler Meclisi'nin diğer Cumhuriyetçi üyeleri.

AFP

Demokratlar neden Trump'ın azlini istiyor?

Demokratlar, Trump'ı, geçen hafta yaptığı konuşmayla destekçilerini "ABD Kongresi'ne saldırmaya teşvik etmekle" suçluyor.

Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarıda ayrıca "ağır ve vahim suç işlediği", "kötü davranışta bulunduğu" gerekçeleriyle Trump hakkında azil sürecinin başlatılması isteniyor.

Trump ise Kongre'ye düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Söylediklerimin hiçbiri yanlış değildi, hiç şiddet istemedim" demişti.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlarda.

Meclis, Aralık 2019'da Trump'ı, Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azletmişti.

Ancak Senato'da o dönem çoğunluk Cumhuriyetçilerdeydi ve yapılan oylama sonucu Trump görevini sürdürebilmişti.

ABD'de daha önce Temsilciler Meclisi hiçbir başkan hakkında iki kez görevden azledilmesi kararı almamıştı.

Meclis'in Trump'ı azletmesi halinde, Senato'da suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak.

Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi demek.

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New York Times: 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmaya hazır

New York Times gazetesi, 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmaya hazırlandığını ancak yargı sürecinin ne zaman başlayacağının netleşmediğini yazdı.

Senato yargı sürecini Trump'ın 2024 yılında yeniden başkan adayı olmasını engellemek için kullanabilir.

ABD Anayasası'nın 25'inci maddesi, Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine kabinenin çoğunluğunun kararıyla başkanın görev ve yetkilerinin geçici olarak yardımcısına devredilmesini öngörülüyor.

Reuters

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Demokratların bu yöndeki talebini reddetmişti.

Twitter ve Facebook'un ardından YouTube da Trump'ın kanalını şiddeti teşvik ettiği için askıya almış, FBI da Kongre'ye düzenlenen saldırıda kimlik tespiti yapılan 170 kişiden 70'ine suçlama yöneltmişti.