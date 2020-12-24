Trump’ın “dost tavsiyesine” İran’dan yanıt: Ülkendeki başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili Tahran'ı suçlayan ABD Başkanı Trump'a, ‘dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın’ diye yanıt verdi.
Donald Trump, İran'ın Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planladığına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajla cevap verdi.
Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yurtdışındaki vatandaşlarını riske atarak, dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın."
GRAFİKLE YANIT VERDİ
Trump'ın, önceki "ABD Başkanı Barack Obama'nın yeniden seçimleri kazanmak için İran'la bir savaş başlatacağına" dair iddialarda bulunduğu eski mesajlarının ekran görüntüsünü paylaşan Zarif, Trump yönetiminin ABD'deki salgınına karşı başarısızlığına ilişkin bir grafiği de mesajına ekledi.
"TEHLİKELİ GERGİNLİKLERDEN KAÇIN" UYARISI
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de "Beyaz Saray'ı, ABD kamuoyunun dikkatini Trump'ın içinde bulunduğu çok zor koşullardan başka yöne çekmek için İran'a yönelik temelsiz ve uydurma iddialar ortaya atmakla" suçladı.
Diplomatik mekanlara ve meskun mahallere yönelik saldırıları reddettiklerini belirten Hatibzade, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin bu tür suçlamalarla yeni bir gerginlik ortamı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Beyaz Saray'daki son günlerini geçiren ABD Başkanı Trump'ın tehlikeli gerginliklerden ve maceralardan kaçınması gerektiğini vurgulayarak, "İran, mevcut şartlarda akılsızca herhangi bir eylemin sonuçlarından ABD hükümetini sorumlu tutacaktır" uyarısında bulundu.
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