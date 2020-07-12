Trump’ın eski baş strateji uzmanı: 'Vuhanlı bilim insanları Avrupa'ya sığınmak istiyor'

12 Temmuz 2020 Pazar, 14:46

Trump hükümetiyle yakın olan ve Trump’un seçim başarısının mimarı sayılan Bannon, Batı’ya kaçan bilim insanlarının istihbarat servislerinin elinde olduğunu açıkladı. Bannon, Batılı casusların kaçan Çinli uzmanları kullanarak küresel salgının Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanan bir sızıntıdan meydana geldiğini ve beraberinde salgının önceden tasarlanmış bir cinayet anlamına geldiği gerekçesiyle Pekin'e karşı bir dava oluşturduğunu açıkladı.

Steve Bannon