Trump’ın eski baş strateji uzmanı: 'Vuhanlı bilim insanları Avrupa'ya sığınmak istiyor'
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda küresel şüphenin merkezinde yer alan Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı’ya kaçarak istihbarat servislerinden ‘sığınma’ istediklerini açıkladı.
Trump hükümetiyle yakın olan ve Trump’un seçim başarısının mimarı sayılan Bannon, Batı’ya kaçan bilim insanlarının istihbarat servislerinin elinde olduğunu açıkladı. Bannon, Batılı casusların kaçan Çinli uzmanları kullanarak küresel salgının Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanan bir sızıntıdan meydana geldiğini ve beraberinde salgının önceden tasarlanmış bir cinayet anlamına geldiği gerekçesiyle Pekin'e karşı bir dava oluşturduğunu açıkladı.
Steve Bannon
Video Haberler
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
- Bir anne bunu nasıl yapabilir? Babadan iğrenç iddialar
- Akit'in Ayasofya yorumu: Artık hilafet gelmeli
- Polisleri görünce: Bende koronavirüs var, yaklaşmayın!
- Metroda iğrenç olay...Allah belanı versin!
- Ata Demirer'den sosyal medyayı güldüren paylaşım
- 5 gün arayla ikinci kez darp edildi
- AKP'li başkan jakuzili paylaşımın ardından istifa etti
- 7.2'lik deprem uyarısı! Riskli bölgeleri listeledi
- Fatih'te iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu!