Trump'ın oğlundan Joe Biden'a 'Teksas' eleştirisi

27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:55

ABD'nin en az 38 kişi hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı dondurucu soğuk ve kar fırtınası nedeniyle Başkan Joe Biden Teksas eyaletini ziyaret etti. Bölge halkına gerçekleştirilen ziyarette geç kalındığına işaret eden eski Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr ise Biden’ı sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Donald Trump Jr, Biden'ın Teksas ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Demek istediğim, sadece 2 hafta oldu ama hey en azından ‘empatisi sergilenecek’. Sizi bilmiyorum ama sergide yetkinlik görmeyi tercih ederim ve bu açıkça olmayacak. Biden fırtına hasarını görmek için Teksas'a gidiyor, gıda bankasını ziyaret ediyor” ifadelerine yer verdi.



