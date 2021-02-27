Trump'ın oğlundan Joe Biden'a 'Teksas' eleştirisi
ABD Başkanı Joe Biden, Teksas eyaletinde mevsim normalleri dışında yaşanan kar fırtınasından sonra yaralarını sarmaya çalışan Teksaslıları ziyaret etti. Eski başkan Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Biden'ın bölgeyi ziyaret etmesinde geç kaldığı konusunda eleştirdi.
ABD'nin en az 38 kişi hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı dondurucu soğuk ve kar fırtınası nedeniyle Başkan Joe Biden Teksas eyaletini ziyaret etti. Bölge halkına gerçekleştirilen ziyarette geç kalındığına işaret eden eski Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr ise Biden’ı sosyal medya üzerinden eleştirdi.
Donald Trump Jr, Biden'ın Teksas ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Demek istediğim, sadece 2 hafta oldu ama hey en azından ‘empatisi sergilenecek’. Sizi bilmiyorum ama sergide yetkinlik görmeyi tercih ederim ve bu açıkça olmayacak. Biden fırtına hasarını görmek için Teksas'a gidiyor, gıda bankasını ziyaret ediyor” ifadelerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı