Trump'ın oğlundan Joe Biden'a 'Teksas' eleştirisi

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas eyaletinde mevsim normalleri dışında yaşanan kar fırtınasından sonra yaralarını sarmaya çalışan Teksaslıları ziyaret etti. Eski başkan Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Biden'ın bölgeyi ziyaret etmesinde geç kaldığı konusunda eleştirdi.

DHA
27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:55
Trump'ın oğlundan Joe Biden'a 'Teksas' eleştirisi
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ABD'nin en az 38 kişi hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı dondurucu soğuk ve kar fırtınası nedeniyle Başkan Joe Biden Teksas eyaletini ziyaret etti. Bölge halkına gerçekleştirilen ziyarette geç kalındığına işaret eden eski Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr ise Biden’ı sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Donald Trump Jr,  Biden'ın Teksas ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Demek istediğim, sadece 2 hafta oldu ama hey en azından ‘empatisi sergilenecek’. Sizi bilmiyorum ama sergide yetkinlik görmeyi tercih ederim ve bu açıkça olmayacak. Biden fırtına hasarını görmek için Teksas'a gidiyor, gıda bankasını ziyaret ediyor” ifadelerine yer verdi.



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