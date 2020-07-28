Trump’ın oğlunun Twitter hesabı kısıtlandı
Küresel sosyal medya ağı Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'a ait onaylı hesabı, şirketin koronavirüs pandemisine ilişkin bilgilendirme politikalarını ihlal eden bir iletinin yayınlanması sebebiyle 12 saat süreyle geçici olarak sınırladı.
Twitter sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Trump Jr. tarafından paylaşılan iletinin doğrudan paylaşıldığı; iletinin maske kullanımı ve koronavirüse bağlı uygulanan yasakları reddettiği; hidroksiklorokin kullanımını teşvik ettiği; bu sebeplerle de Twitter'a ait "COVID-19 bilgilendirme politikasını" ihlal ettiği belirtildi.
Trump Jr. tarafından paylaşılan ileti Başkan Donald Trump'a ait hesaplar tarafından da ayrı ayrı retweet edildi. Söz konusu adım, Twitter ile Başkan Trump arasında gerilimin arttığı bir süreçte gerçekleşti.
ASKIYA ALMA DEĞİL SINIRLAMA
Twitter sözcüsü açıklamasında, "[Trump Jr. tarafından paylaşılan] videolu tweetler COVID-19 bilgilendirme politikamızı ihlal ediyor. Politikamıza uygun olarak harekete geçiyoruz..." ifadeleri yer aldı.
Başka bir Twitter sözcüsü, hesabın askıya alınmadığını ancak 12 saat boyunca sınırlandırıldığını açıkça doğruladı.
Sözcü açıklamasında, "Bu hesap kalıcı olarak askıya alınmadı. Tweet'in detay kısmına; kurallarımızı ihlal ettiği için 'COVID-19 hakkında yanlış bilgiler paylaşıyor' ifadesi eklendi" dedi ve hesabın 12 saat boyunca sınırlı işlevselliğe sahip olacağı belirtildi.
Video Haberler
- 800 metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söyledi
- John Lewis, son yolculuğuna resmi törenle uğurlandı
- ABD’de 15 yaşındaki bisikletli gence gözaltı kamerada
- Nehir kıyısında izleyenleri büyüleyen gösteri
- Çanakkale'da korku dolu anlar
- Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi
- İstanbul'da iş merkezinde patlama
- İstanbul’da dehşet anları… Böyle parçaladı!
- İBB destekledi, 50 liralık alışveriş 20 liraya geldi
- Maske uyarısı yapan iş yeri sahibini öldüresiye dövdüler