Trump’ın oğlunun Twitter hesabı kısıtlandı

28 Temmuz 2020 Salı, 20:52

Twitter sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Trump Jr. tarafından paylaşılan iletinin doğrudan paylaşıldığı; iletinin maske kullanımı ve koronavirüse bağlı uygulanan yasakları reddettiği; hidroksiklorokin kullanımını teşvik ettiği; bu sebeplerle de Twitter'a ait "COVID-19 bilgilendirme politikasını" ihlal ettiği belirtildi.

Trump Jr. tarafından paylaşılan ileti Başkan Donald Trump'a ait hesaplar tarafından da ayrı ayrı retweet edildi. Söz konusu adım, Twitter ile Başkan Trump arasında gerilimin arttığı bir süreçte gerçekleşti.

ASKIYA ALMA DEĞİL SINIRLAMA

Twitter sözcüsü açıklamasında, "[Trump Jr. tarafından paylaşılan] videolu tweetler COVID-19 bilgilendirme politikamızı ihlal ediyor. Politikamıza uygun olarak harekete geçiyoruz..." ifadeleri yer aldı.

Başka bir Twitter sözcüsü, hesabın askıya alınmadığını ancak 12 saat boyunca sınırlandırıldığını açıkça doğruladı.

Sözcü açıklamasında, "Bu hesap kalıcı olarak askıya alınmadı. Tweet'in detay kısmına; kurallarımızı ihlal ettiği için 'COVID-19 hakkında yanlış bilgiler paylaşıyor' ifadesi eklendi" dedi ve hesabın 12 saat boyunca sınırlı işlevselliğe sahip olacağı belirtildi.