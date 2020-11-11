Trump’tan bağış kandırmacası: Seçim borcunu kapatacak
ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimine itiraz eden Donald Trump itiraz sürecinde kullanılmak üzere bağış kampanyası başlattı. Hile yapıldığını sık sık dile getiren Trump, “GoFundMe’ sitesi üzerinden yürüttüğü kampanyanın bir bölümünde küçük harflerle Trump’ın seçim borçlarını ödemek için kullanacağı ibaresi de yer aldı.
Çekişmeli geçen ABD seçimlerinin sonucunda Demokrat aday Joe Biden’ın kazanmasının ardından Trump tarafından itiraz sesleri yükseldi. Hile yapıldığı iddiasını vurgulayan Trump, seçimlere itiraz için ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurulacağını belirtti. İtiraz sürecinde kullanılmak ‘GoFundMe’ sitesi aracılığıyla bağış toplayan Trump’ın kampanyasının bir bölümünde küçük harflerle gelen paranın seçim borçlarının bir kısmını ödemek için kullanılacağı da belirtildi.
YÜZDE 50 SEÇİM BORCUNA GİDECEK
Başkan Trump'ın, seçimin bütünlüğünü koruyacak kaynaklara sahip olduğumuzdan emin olmak için sizlerin yardım atmanıza ihtiyacı var" denilen sayfada, daha ince karakterle yazılan ifadelerde, toplanan bağışların yüzde 50'sinin Trump'ın seçim kampanyası borçlarını ödemek için kullanılacağı belirtildi.
Fotoğraf: The Guardian
Bağışların büyük çoğunluğunun ise itiraz sürecinden ziyade seçim kampanyasını destekleyen siyasi çalışma komitesi ile Cumhuriyetçi Parti'ye gideceği ifade edildi.
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