Trump'tan 'başkanlık devri' için Biden’a yeşil ışık
ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, ülke yönetiminin ‘Joe Biden’ın yönetimine geçişinin’ başlatılması için Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy'ye yetki verdiğini ifade etti.
Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ülkemize olan sadakati ve kararlı özverisi için GSA'dan Emily Murphy'ye teşekkür etmek istiyorum. O tacize uğradı, tehdit edildi ve istismara uğradı – ve bunun ona, ailesine, ya da herhangi bir GSA çalışanına olmasını görmek istemiyorum” dedi.
Trump “Davamız GÜÇLÜ devam ediyor, iyiyi devam ettireceğiz ... savaşıp ve galip geleceğiz! Yine de, Ülkemizin yararına, Emily ve ekibinin ilk protokollerle ilgili yapılması gerekeni yapmasını tavsiye ediyorum ve ekibime de aynısını yapmasını söyledim” ifadelerini kullandı.
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