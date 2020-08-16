Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı

16 Ağustos 2020 Pazar, 10:47

Hafta sonu tatili için gittiği New Jersey'de basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BMGK'da cuma günkü "İran'a silah ambargosunun uzatılmaması" kararı için "bunu bekliyorduk" yorumunu yapan Trump, "Buna karşı tepki olarak yaptırımlar getireceğiz. Bunları önümüzdeki hafta göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, konuyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans toplantısı önerisine katılmayı da şimdilik düşünmediğini sözlerine ekledi.

Cuma günü yapılan oylamada BMGK, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep eden ABD'nin önerisini kabul etmemişti.

SNOWDEN'A AFFA YEŞİL IŞIK

Öte yandan, bir soru üzerine Trump, Amerikan devletine ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Edward Snowden'ı affedebileceği konusunda kapıyı açık bıraktı.

Trump, "Snowden'a af çıkaracak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bu konuyla ilgilenmeye başlayacağım. Hem sağ hem de soldan her kesimde Snowdan konusunda bir bölünme var." diye yanıt verdi.

Devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, 2013'ten beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

"SEÇİMİN SONUÇLARI AYLARCA VEYA YILLARCA GELMEYECEK"

Açıklamasında seçimlere de değinen Trump, New Jersey eyaletinde kendisine ait golf kulübünde düzenlediği basın toplantısında, ”Posta yoluyla oylama feci olacak, ülkemizi dünya da alay konusu haline getirecek” dedi.

Postayla yapılan seçimin bir felaket olacağını ve sayılmasının aylar süreceğini belirten Trump, eyaletler 3 Kasım’da yapılacak seçimler için posta yoluyla genel oylama yapmaya devam ederse, sonuçların açıklanmasında kaos ve büyük gecikmeler olacağını söyleyerek ülkede için felaket olacağını söyledi.

New York, New Jersey ve başka bölgelerde büyük ölçüde posta yoluyla yapılan ön seçim ve ikinci tur seçimlerle ilgili sorunları gerekçe göstererek, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oylamanın felaketle sonuçlanacağını bir kez daha tekrarlayan Trump, ”Posta yoluyla yapılacak oylamayla ilgili sorun, seçimin ne zaman bittiğini asla bilemeyeceğiniz ve sonuçlar aylarca veya yıllarca gelmeyecek” dedi.