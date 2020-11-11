TTB, bir doktorun daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Mersin'de görev yapan diş hekimi Murat Pazarbaşı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 23:17
TTB, bir doktorun daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Mersin'de görev yapan diş hekimi Murat Pazarbaşı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdiğini duyurdu.

TTB'den Pazarbaşı'nın vefafına ilişkin yapılan açıklamada, "Mersin'de çalışan diş hekimi Murat Pazarbaşı'nı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi. 

Öte yandan TTB'nin açıklamasında, "Ölüyoruz, yönetemiyorsunuz" diyerek sağlık emekçilerinin koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetmelerine dikkat çekildi.


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