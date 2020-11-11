TTB, bir doktorun daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Mersin'de görev yapan diş hekimi Murat Pazarbaşı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Mersin'de görev yapan diş hekimi Murat Pazarbaşı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdiğini duyurdu.
TTB'den Pazarbaşı'nın vefafına ilişkin yapılan açıklamada, "Mersin'de çalışan diş hekimi Murat Pazarbaşı'nı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Öte yandan TTB'nin açıklamasında, "Ölüyoruz, yönetemiyorsunuz" diyerek sağlık emekçilerinin koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetmelerine dikkat çekildi.
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