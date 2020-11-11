TTB, bir doktorun daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu

11 Kasım 2020 Çarşamba, 23:17

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Mersin'de görev yapan diş hekimi Murat Pazarbaşı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdiğini duyurdu.

TTB'den Pazarbaşı'nın vefafına ilişkin yapılan açıklamada, "Mersin'de çalışan diş hekimi Murat Pazarbaşı'nı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Öte yandan TTB'nin açıklamasında, "Ölüyoruz, yönetemiyorsunuz" diyerek sağlık emekçilerinin koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetmelerine dikkat çekildi.